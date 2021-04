Zone gialle dal 26 aprile: quali sono le regioni che hanno i requisiti (Di lunedì 19 aprile 2021) Zona gialla: il 26 aprile prossimo l'Italia pronta a riaprire . Ma quali sarebbero ad oggi, in base ai dati disponibili al momento, le regioni italiane che potrebbe ambire ad entrare in zona gialla , ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Zona gialla: il 26prossimo l'Italia pronta a riaprire . Masarebbero ad oggi, in base ai dati disponibili al momento, leitaliane che potrebbe ambire ad entrare in zona gialla , ...

Advertising

Tg3web : Manifestazione dei lavoratori dello spettacolo con i bauli in piazza del Popolo a Roma. Accolte dal Comitato tecnic… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - raffaellapaita : Finalmente l’Italia riapre il #26aprile. Tornano le zone gialle con ristoranti all’aperto anche la sera, cinema e t… - Marilen97832318 : RT @NervoSaldo: vaccini no lockdown no coprifuoco no zone rosse e gialle no scuole chiuse no Qualcuno dopo più di un anno l'ha capito come… - infoitinterno : Dal 26 tornano le zone gialle e bianche sulla scia dei 15 milioni di italiani vaccinati. Obiettivo: immunità di gre… -