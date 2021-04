Zaki: Della Vedova, da oggi verifiche per la cittadinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo "comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento Della cittadinanza italiana a Patrick Zaki" in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal Parlamento. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo "cominceràstesso a verificare le condizioni per il riconoscimentoitaliana a Patrick" in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal Parlamento.

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Della Patrick Zaki. Della Vedova, verifica per cittadinanza italiana. Soddisfazione Amnesty AgenPress - Il governo 'comincerà oggi stesso a verificare le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki' in seguito all'ordine del giorno approvato in questo senso dal Parlamento. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova sulla vicenda ...

