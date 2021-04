Un passo dal cielo, Daniele Liotti pronto a sposare Cristina D’Alberto: ecco cosa ha detto (Di lunedì 19 aprile 2021) Daniele Liotti, protagonista di Un passo dal cielo 6, sposa Cristina D’Alberto? La donna, anche lei attrice, con cui Liotti nel 2017 ha avuto la figlia Beatrice, potrebbe presto diventare sua moglie. ecco cosa ha rivelato Liotti a Vanity Fair: Ci ho pensato più volte. Vorrei vedere Cristina con l’abito bianco, sarebbe bellissimo Leggi anche: Daniele Liotti: chi è la sua compagna, l’attrice Cristina D’Alberto Rocaspana? Età, figli, carriera, Instagram Daniele Liotti: riservato in Un passo dal cielo e nella vita Di nuovo in TV nei panni di Francesco Neri, il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021), protagonista di Undal6, sposa? La donna, anche lei attrice, con cuinel 2017 ha avuto la figlia Beatrice, potrebbe presto diventare sua moglie.ha rivelatoa Vanity Fair: Ci ho pensato più volte. Vorrei vederecon l’abito bianco, sarebbe bellissimo Leggi anche:: chi è la sua compagna, l’attriceRocaspana? Età, figli, carriera, Instagram: riservato in Undale nella vita Di nuovo in TV nei panni di Francesco Neri, il ...

