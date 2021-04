Udine | si ritrovano in 15 in un garage per un videoclip musicale Interviene la polizia

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nel primo pomeriggio di domenica 18 aprile, gli agenti delle Volanti intervenivano, su segnalazione di un residente, in una via della zona nord-ovest della città dove, in undi uno stabile si erano radunati 15 giovani, tra i 20 ed i 21 anni di età, la maggior parte dei quali residenti in altri comuni della regione, di origine italiana e non, per girare un video. Agli stessi, che peraltro parlavano tra loro con mascherina abbassata sotto il mento, veniva contestata oralmente la violazione delle norme che impediscono spostamenti fuori dal proprio comune di residenza se non per comprovati e giustificati motivi. Anche in questo caso si sta provvedendo alle successive notifiche.