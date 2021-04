Tg Sanità, edizione del 19 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia. Le decisioni anticipano al 26 aprile l’introduzione della zona gialla, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si da’ precedenza alle attività all’aperto e alle scuole“. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha spiegato la decisione del governo di anticipare il ritorno della zona gialla consentendo, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22. “Con questa decisione- ha proseguito Draghi- il governo ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento”. Ma questo rischio, secondo il premier, deve fondarsi su una premessa: “I provvedimenti vanno osservati scrupolosamente, con mascherine e distanziamenti, e occorrerà una sensibilizzazione particolare da parte delle Regioni, delle autorità e delle forze dell’ordine”. SCUOLA. SPERANZA: DA 26 APRILE LEZIONI IN PRESENZA IN ZONE GIALLE E ARANCIONI Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia. Le decisioni anticipano al 26 aprile l’introduzione della zona gialla, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si da’ precedenza alle attività all’aperto e alle scuole“. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha spiegato la decisione del governo di anticipare il ritorno della zona gialla consentendo, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Sarà possibile mangiare fuori anche di sera, ma con l’obbligo di rispettare il coprifuoco che resta fissato alle ore 22. “Con questa decisione- ha proseguito Draghi- il governo ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento”. Ma questo rischio, secondo il premier, deve fondarsi su una premessa: “I provvedimenti vanno osservati scrupolosamente, con mascherine e distanziamenti, e occorrerà una sensibilizzazione particolare da parte delle Regioni, delle autorità e delle forze dell’ordine”. SCUOLA. SPERANZA: DA 26 APRILE LEZIONI IN PRESENZA IN ZONE GIALLE E ARANCIONI

Ultime Notizie dalla rete : Sanità edizione Ricostruire. ... il ciclo di alta formazione di Assindustria Venetocentro alla sua ottava edizione. Lunedì 19 ... dalle amministrazioni pubbliche, alla sanità, agli stessi governi - dichiara Leopoldo Destro - . In un ...

Settimana Mondiale della Tiroide: 24 - 30 Maggio 2021 Il tema scelto per l'edizione 2021 è "Tiroide e pandemia da Covid" per cercare di dare risposta alle tante domande che le ...Endocrini " CAPE e con la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità - ...

