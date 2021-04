Superlega, La Russa invita alla prudenza: “Alla fine troveranno un accordo” (video) (Di lunedì 19 aprile 2021) “Bisogna sospendere il giudizio finchè non saranno chiari e definiti i dettagli del progetto. Trovo affrettato il giudizio di chi getta fango a prescindere dAlla conoscenza dettagliata dei contenuti e, allo stesso tempo, ritengo intempestivo il giudizio di chi osanna l’ipotesi della Superlega. I dettagli fanno una bella differenza”. Lo ha detto il vice presidente del Senato e tifoso doc dell’Inter, Ignazio La Russa, esprimendo un parere sull’ipotesi di allestire un campionato sovranazionale con la partecipazione dei migliori club europei di calcio. La Russa, da avvocato e politico di lungo corso, insiste sul regolamento della competizione. “Ad esempio: non sappiamo quali saranno le 5 squadre ‘invitate’ e sulla base di quali criteri lo saranno. Saranno le 5 squadre che si piazzeranno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Bisogna sospendere il giudizio finchè non saranno chiari e definiti i dettagli del progetto. Trovo affrettato il giudizio di chi getta fango a prescindere dconoscenza dettagliata dei contenuti e, allo stesso tempo, ritengo intempestivo il giudizio di chi osanna l’ipotesi della. I dettagli fanno una bella differenza”. Lo ha detto il vice presidente del Senato e tifoso doc dell’Inter, Ignazio La, esprimendo un parere sull’ipotesi di allestire un campionato sovranazionale con la partecipazione dei migliori club europei di calcio. La, da avvocato e politico di lungo corso, insiste sul regolamento della competizione. “Ad esempio: non sappiamo quali saranno le 5 squadre ‘te’ e sulla base di quali criteri lo saranno. Saranno le 5 squadre che si piazzeranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Russa Champions League maschile: derby tricolore in Semifinale Per quanto l'Italia sia già certa della presenza di una squadra di SuperLega Credem Banca all'AGSM ... Contemporaneamente, nella capitale della repubblica russa si sfideranno il sei volte campione d'...

Superlega, La Russa invita alla prudenza: "Alla fine troveranno un accordo"... Il Secolo d'Italia

