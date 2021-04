Superlega | effetto positivo in Borsa | la Juve vola a +17 | 85%

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellaha scosso il mondo del pallone, e non solo. La notizia ha sortito unanche in. La, tra i 12 club europei fondatori della, ha chiuso la ...

capuanogio : A metà giornata continua l'effetto #Superlega sul titolo #Juventus in Borsa: +13,39%

La nascita dellaha scosso il mondo del pallone, e non solo. La notizia ha sortito unpositivo anche in borsa. La Juve , tra i 12 club europei fondatori della, ha chiuso la giornata a +17,...per la Juventus a Piazza Affari: l'annuncio dell'accordo per la nascita di una nuova competizione calcistica riservata a 20 top club europei ha messo le ali al titolo che ha chiuso ...Se ci sono un posto, un club, una tifoseria, che hanno già provato sulla propria pelle l’effetto “Superlega”, quelli sono il Carpi e i carpigiani. Correva l’anno 2015, era primavera proprio come oggi ...Parte alla grande l'emissione della terza tranche del Btp Futura, il cui ricavato sarà destinato alle spese dello Stato nella lotta alla pandemia: grande adesione dei risparmiatori fin dal primo giorn ...