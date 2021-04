Superlega, anche l’Ue si oppone (Di lunedì 19 aprile 2021) Una voce nuova si aggiunge al coro dei dissidenti da Superlega. È quella dell’Unione Europea: “La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali”. Lo dichiara una portavoce della Commissione Ue, nelle parole riportate dall’Ansa. “Queste caratteristiche riguardano tutti i livelli dello sport e devono essere mantenute come parte del dna dell’Ue. Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta: alla base delle organizzazioni sportive devono esserci regole chiare, trasparenti e non discriminatorie”, spiega ancora la portavoce. Nelle ultime ore è arrivata, tra le altre, anche la bocciatura della FIFA: “La Fifa desidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Una voce nuova si aggiunge al coro dei dissidenti da. È quella dell’Unione Europea: “La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali”. Lo dichiara una portavoce della Commissione Ue, nelle parole riportate dall’Ansa. “Queste caratteristiche riguardano tutti i livelli dello sport e devono essere mantenute come parte del dna del. Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta: alla base delle organizzazioni sportive devono esserci regole chiare, trasparenti e non discriminatorie”, spiega ancora la portavoce. Nelle ultime ore è arrivata, tra le altre,la bocciatura della FIFA: “La Fifa desidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel ...

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Il Borussia Dortmund annuncia che non parteciperà alla Superlega ? Secondo il CEO Watzke, anche il B… - ZZiliani : Naturalmente non ci sarebbe stato nulla di male se #Agnelli si fosse dimesso. Invece no, il presidente dell’ECA che… - OzaruSarutobi : @ziopippi @Amookeena Non ha senso, ma l'esclusiva x la Superlega genererebbe un profitto tale da non far rimpiange… - dayfootball1981 : #Superlega mai viste cosí tante riunioni di emergenza in tutta europa. Incredibilmente hanno tutti imparato a lavor… -