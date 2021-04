Salvini governa e vuole aprire tutto | M5Stallo e nel Pd Bettini stana Conte

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Ma chi governa, Draghi o Salvini? È scontro aperto tra chi vuol aprire tutto e subito, e quanti si richiamano alle raccomandazioni degli scienziati, dati dei contagi alla mano, a fare attenzione a far passare il ‘liberi tutti’. Il leader della Lega va dritto per la sua strada e ogni giorno detta l’agenda e pure i tempi dell’azione del Governo: “Ci dovrà essere un Consiglio dei ministri che preso atto dei dati decreta che dal primo lunedì utile chi è in condizione di farlo possa tornare alla quasi normalità. Bisognerà contare sul buon senso e sul rispetto delle regole degli italiani”, ha detto ai giornalisti il leader della Lega. Gli scienziati e il ministro della Salute non sono d’accordo con lui? Salvini se ne frega: “Il rischio zero non esiste. Se uno prende la macchina la mattina e va in autostrada il rischio zero non esiste… dovremo convivere col virus riducendo al massimo i rischi, ora dovremo convivere con questa bestia. Non possiamo restare chiusi in casa un anno, come dice Speranza, in attesa che succeda qualcosa”.