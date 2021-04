Returnal: I Trofei PS5 ufficiali e in italiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Il lancio di una nuova esclusiva PS5 si avvicina, ci stiamo riferendo naturalmente a Returnal, il quale sarà disponibile a partire dal 30 Aprile 2021. Se siete appassionati di Trofei allora la lista che segue potrebbe interessarvi, anticipandovi che pur essendo ufficiali sono stati tradotti. Returnal: I Trofei ufficiali PS5 Trofei di Bronzo A tropian Survival – Impara le basi della sopravvivenza su Atropian A Shadow in the Fog – Sconfiggi Phrike Ascension – Sconfiggi Ixion Trial by Judgment – Sconfiggi Nemesis Silence the Song – Sconfiggi Hyperion Oscurità interiore – Sconfiggi Ophion Seconda possibilità: restituito da un artefatto Messaggi criptici – Scansiona uno xenoglifo Traduzioni criptiche: sblocca tutti i livelli di traduzione di uno ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 19 aprile 2021) Il lancio di una nuova esclusiva PS5 si avvicina, ci stiamo riferendo naturalmente a, il quale sarà disponibile a partire dal 30 Aprile 2021. Se siete appassionati diallora la lista che segue potrebbe interessarvi, anticipandovi che pur essendosono stati tradotti.: IPS5di Bronzo A tropian Survival – Impara le basi della sopravvivenza su Atropian A Shadow in the Fog – Sconfiggi Phrike Ascension – Sconfiggi Ixion Trial by Judgment – Sconfiggi Nemesis Silence the Song – Sconfiggi Hyperion Oscurità interiore – Sconfiggi Ophion Seconda possibilità: restituito da un artefatto Messaggi criptici – Scansiona uno xenoglifo Traduzioni criptiche: sblocca tutti i livelli di traduzione di uno ...

Advertising

tech_gamingit : Returnal: I Trofei PS5 in italiano - oOShinobi777Oo : Returnal: I Trofei PS5 in italiano - misteruplay2016 : Returnal, svelati i trofei per l’esclusiva PS5 - Eurogamer_it : Svelati i trofei per l'esclusiva #PS5 #Returnal. - Nextplayer_it : Returnal - svelati tutti i trofei del gioco -