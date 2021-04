Quando riaprono i centri sportivi: data apertura e regole per la ripartenza di palestre e piscine (Di lunedì 19 aprile 2021) L’anno scorso aspettavamo il 4 maggio con trepidazione perché quella data segnava la fine del lockdown. Ora, dopo mesi chiusi in casa e alle prese con altre misure restrittive da zona rossa e arancione, aspettiamo che si possa ritornare alla “normalità”. Il 26 aprile, infatti, in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove i dati sono da zona gialla, molte attività ripartiranno, rialzeranno le saracinesche e ritorneranno – seppur nel rispetto dei protocolli di sicurezza – a lavorare. Leggi anche: Vaccino Pfizer, dove prenotare la vaccinazione a Roma e nel Lazio: centri, giorni e come fare Lunedì prossimo i ristoranti riapriranno a pranzo e a cena, ma solo con i tavoli all’aperto e tutti gli studenti (in zona gialla e arancione) potranno ritornare tra i banchi, lasciandosi alle spalle la didattica a distanza. Via libera a cinema, musei e teatri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) L’anno scorso aspettavamo il 4 maggio con trepidazione perché quellasegnava la fine del lockdown. Ora, dopo mesi chiusi in casa e alle prese con altre misure restrittive da zona rossa e arancione, aspettiamo che si possa ritornare alla “normalità”. Il 26 aprile, infatti, in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove i dati sono da zona gialla, molte attività ripartiranno, rialzeranno le saracinesche e ritorneranno – seppur nel rispetto dei protocolli di sicurezza – a lavorare. Leggi anche: Vaccino Pfizer, dove prenotare la vaccinazione a Roma e nel Lazio:, giorni e come fare Lunedì prossimo i ristoranti riapriranno a pranzo e a cena, ma solo con i tavoli all’aperto e tutti gli studenti (in zona gialla e arancione) potranno ritornare tra i banchi, lasciandosi alle spalle la didattica a distanza. Via libera a cinema, musei e teatri, ...

