Ptpr | Simeone | piano è cronaca morte annunciata sviluppo territori

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Consiglio farsa sulale paesistico regionale approdato oggi in aula con la pretesa, da parte della giunta, di chiamare noi consiglieri ad una mera, quanto non proficua, alzata di mano per approvare un atto che non ha nulla di miracoloso, come l’assessore Valeriani tenta di farci credere, ma e’ piuttosto figlio di una resa totale rispetto alle esigenze diche la nostra regione, che i cittadini, le imprese, gli ordini professionali ci chiedono.” “Ilavrebbe dovuto incidere positivamente sui, sull’ambiente, sulla vita stessa dei cittadini e delle comunita’ che siamo chiamati a rappresentare ma e’ stato ridotto ad un vuoto adempimento. Le perplessita’ su questo epilogo le avevo gia’ espresse nel corso della capigruppo fatta qualche giorno fa.” “In quella sede ...