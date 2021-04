Pillon smonta la Littizzetto | “Hai letto il Ddl Zan o leggi solo le veline del Pd?”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – Lucianasi esibisce in un monologo contro il senatore leghista Simonesulla tv pubblica, pagata in parte da noi e nonnon fa ridere (il tema è ovviamente la nuova emegrenza petalosa, Ddl Zan) ma ci prende anche le sberle, metaforicamente parlando, proprio da: “Il Ddl Zan allarga i diritti“ Lucianaterrible ma non più tanto enfant della scrivania di Fazio, usa la Rai per una lettera al senatore Simone: “Caro Pilli, Pie bello,de mi corazon che quando senti parole che iniziano per omo o per trans tremi. Se ti dicono transiberiana, transistor, transaminasi, ti inalberi, se ti offrono un omogeineizzato ti tiri i peli del naso come fossero corde di ...