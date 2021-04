Pierpaolo Pretelli dalla d’Urso con il figlio Leonardo | la reazione e lo sfogo dell’ex Ariadna Romero

(Di lunedì 19 aprile 2021)è stato ospite di Barbaraa Domenica Live in compagnia dele la sua scelta di portare con sé il piccolo non sembra essere piaciuta a tutti., la madre del bambino, ha espresso la sua opinione rispetto alla decisionevippone, rispondendo alle critiche mosse da alcuni spettatori del programma.affronta le critiche: “Mi tocca leggere delle cose” Nella giornata di ieri, l’ex concorrente del Gf Vipha preso parte a Domenica Live in compagnia del, di 3 anni. La sua decisione di portare in uno studio televisivo un bambino così piccolo non ...

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - domenicalive : Fanno il loro ingresso nello studio di #DomenicaLive Pierpaolo Pretelli e il suo piccolo Leonardo ?? - domenicalive : Una #cabinagold piena d’amore con Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leonardo a #DomenicaLive! ?? - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

ed il figlio Leonardo , avuto dalla relazione d'amore con Ariadna Romero , sono stati ospiti di Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live in onda su Canale 5, ieri 18 aprile ...Sonny Bono sceglie, modello, cantante e amato personaggio TV, come testimonial d'eccezione per il lancio della nuova collezione Dudes, perché incarna i valori di autenticità e audacia del brand. La ...Pierpaolo Pretelli porta il figlio Leo in tv a “Domenica Live”: le critiche e la replica dell’ex Ariadna Romero.L'ex gieffino ha portato in studio da Barbara D'Urso il figlio Leonardo: ecco come ha reagito il piccolo e le parole di Ariadna Romero.