Nuovo dramma a Colleferro: minorenne picchiato dal branco (Di lunedì 19 aprile 2021) A Colleferro, in Provincia di Roma, una nuova aggressione che coinvolge ragazzi giovanissimi. La vittima del pestaggio ha solo 17 anni. Aggressione a Colleferro (immagine di repertorio, Google Immagini)É risaputo che l'assassino torna sempre sulla scena del delitto. Stavolta i carnefici e le vittime sono diversi, ma il luogo è lo stesso. Stiamo parlando di quella Colleferro in provincia di Roma, già teatro del brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte. La morte del ragazzo, avvenuta lo scorso estate, aveva commosso e amareggiato l'Italia. Adesso, un Nuovo violento pestaggio ha messo a repentaglio la vita di un ragazzo diciassettenne. Il giovane ha riportato lesioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ecco come si è evoluta la vicenda.

