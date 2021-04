“Non tornare!”. Avanti un altro, Paolo Bonolis se la prende con Paola Barale. Gelo in studio (Di lunedì 19 aprile 2021) Seconda puntata di Avanti un altro! Pure di sera all’insegna dell’allegria e del divertimento. In questo secondo appuntamento si sono sfidati i Vizi e le Nuove Frontiere e nel corso della serata ci sono stati due ospiti illustri: Giorgio Mastrota e Paola Barale. Quest’ultima ha parlato di gender fluid e ha convinto Paolo Bonolis e Luca Laurenti a indossare abiti femminili. Alla fine il conduttore ha accetto e, uscendo da un separé con la gonna lunga, ha punto Paola Barale (in maniera scherzosa, ovviamente): “Grazie per essere venuta. E non tornare!”. Dopo la televendita scherzosa di Giorgio Mastrota, che ha provato a vendere ai telespettatori di Avanti un altro! Pure di sera alcuni elementi del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Seconda puntata diun! Pure di sera all’insegna dell’allegria e del divertimento. In questo secondo appuntamento si sono sfidati i Vizi e le Nuove Frontiere e nel corso della serata ci sono stati due ospiti illustri: Giorgio Mastrota e. Quest’ultima ha parlato di gender fluid e ha convintoe Luca Laurenti a indossare abiti femminili. Alla fine il conduttore ha accetto e, uscendo da un separé con la gonna lunga, ha punto(in maniera scherzosa, ovviamente): “Grazie per essere venuta. E non”. Dopo la televendita scherzosa di Giorgio Mastrota, che ha provato a vendere ai telespettatori diun! Pure di sera alcuni elementi del ...

Advertising

VittorioSgarbi : Domani domenica 18 aprile a Roma, alle 15,30, in Piazza Bocca della Verità, ci sarà l’Italia che non si piega, che… - borghi_claudio : @MauriceGarran Sono le volte che mi verrebbe voglia di tornare in consiglio regionale Toscana... Qui c'è da farci s… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - aanxietyon : non so voi ma l’idea di poter tornare a cenare furori mi rende felice come se avessi vinto il super enalotto - CarlGallagherFK : eee, non ho più nulla da dire anche perché fra poco ho scuola :') spero di tornare a interagire qui come prima vist… -