Myanmar, il governo ‘ombra’ all’Asean: “Non riconosca la giunta” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – In Myanmar il governo “ombra” costituito da parlamentari destituiti dal colpo di Stato militare, attivisti e rappresentanti delle minoranze etniche ha chiesto ai leader dell’organizzazione politica del Sud-est asiatico di avviare un dialogo e di non riconoscere l’esecutivo guidato dall’esercito. L’appello del National Unity Government (Nug), questo il nome del governo parallelo a quello golpista, fondato venerdì, arriva a meno di una settimana dal summit sulla crisi birmana dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), previsto sabato prossimo nella capitale indonesiana Jakarta. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – In Myanmar il governo “ombra” costituito da parlamentari destituiti dal colpo di Stato militare, attivisti e rappresentanti delle minoranze etniche ha chiesto ai leader dell’organizzazione politica del Sud-est asiatico di avviare un dialogo e di non riconoscere l’esecutivo guidato dall’esercito. L’appello del National Unity Government (Nug), questo il nome del governo parallelo a quello golpista, fondato venerdì, arriva a meno di una settimana dal summit sulla crisi birmana dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), previsto sabato prossimo nella capitale indonesiana Jakarta.

