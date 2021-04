Migranti | Lamorgese “Il tema va sottratto alla propaganda”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I flussi migratori vanno necessariamente gestiti con uno sforzo corale che dovrebbe sempre essere. Il fenomeno è complesso e l'approccio corretto per individuare soluzioni adatte a governarlo passa per forza dall'interlocuzione costante con i Paesi di partenza e di transito deie con l'Unione europea. Per questo presto andrò di nuovo in Libia e conto di ritornare in Tunisia anche con la commissaria Ue Johansson. Siamo inoltre impegnati a Bruxelles affinchè l'Europa dia finalmente una grande prova di coesione, individuando, nel nuovo Patto Immigrazione e Asilo, un punto di equilibrio tra il principio di responsabilità e una effettiva solidarietà tra i Paesi membri”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano Leggo il ministro dell'Interno Luciana ...