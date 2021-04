Malore per Giletti: “Non so se riesco ad andare avanti”. Poi l’allarme rientra (Di lunedì 19 aprile 2021) Apprensione ieri pomeriggio durante la puntata di “Non è l’Arena”, il programma domenicale condotto da Massimo Giletti su La7. All’inizio tutto appariva come nella norma, ma nel corso della puntata il celebre conduttore ha cominciato a manifestare degli inequivocabili sintomi di malessere. Con il passare del tempo Giletti appariva sempre più affaticato, mentre la voce diveniva via via più roca. Diversi telespettatori si erano già accorti che qualcosa non andava, finché Giletti non ha più retto e ha confessato alle telecamere di sentirsi poco bene: “Non so se riesco ad andare avanti. Quindi… Giovanni, avvisa la rete per cortesia”, le parole del conduttore. LEGGI ANCHE => Vittorio Feltri non andrà mai più da Giletti: “Non fa rispondere gli ospiti e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Apprensione ieri pomeriggio durante la puntata di “Non è l’Arena”, il programma domenicale condotto da Massimosu La7. All’inizio tutto appariva come nella norma, ma nel corso della puntata il celebre conduttore ha cominciato a manifestare degli inequivocabili sintomi di malessere. Con il passare del tempoappariva sempre più affaticato, mentre la voce diveniva via via più roca. Diversi telespettatori si erano già accorti che qualcosa non andava, finchénon ha più retto e ha confessato alle telecamere di sentirsi poco bene: “Non so sead. Quindi… Giovanni, avvisa la rete per cortesia”, le parole del conduttore. LEGGI ANCHE => Vittorio Feltri non andrà mai più da: “Non fa rispondere gli ospiti e ...

