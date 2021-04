Le riaperture dal 26 aprile sono davvero un ' rischio ragionato' ?

Advertising

matteorenzi : Ripartire. Con saggezza e prudenza ma ripartire. La strada scelta dal Premier Draghi è quella giusta: svolta sui va… - LegaSalvini : #SALVINI: “FUORI DAL GOVERNO LEGA NON AVREBBE OTTENUTO RIAPERTURE' - MediasetTgcom24 : Covid, il calendario delle riaperture dal 26 aprile #covid - ILPATRIOTA9 : RT @agorarai: “Buongiorno e benvenuti ad Agorà. Cominciamo finalmente a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel: abbiamo raggiunto il reco… - clubsavanamila1 : “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi.” (Cit) Che sia per tutti voi… -

Ultime Notizie dalla rete : riaperture dal

26 possiamo permetterci alcune, ci sar una fase di transizione non brevissima e avremo ancora pi bisogno di evitare assembramenti, usare la mascherina e rispettare le prescrizioni. ...... presenta due diverse mutazioni, quindi la risposta specifica indottavaccino è debole , dato ... come fare a frenarla in prospettiva futura e con leimminenti? In questo senso entra in ...Il sindaco di Avellino Gianluca Festa, in una diretta su Facebook, preannuncia l'ordinanza comunale con cui chiuse le scuole superiori del capoluogo irpino per una settimana.La giornata di oggi segna il ritorno in Svizzera di una fetta di normalità, dopo le restrizioni legate al coronavirus: sono di nuovo ammesse le aperture delle palestre, dei cinema, nonché delle terraz ...