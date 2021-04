Le previsioni meteo di martedì 20 aprile

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 19 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, nuvole sparse e possibili rovesci al Centro. Instabile al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro e al Sud, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, temperature in aumento con le massime che torneranno a superare i 20 gradi Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali con possibili rovesci dal pomeriggio Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali con nuvole in transito e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle coste. Le temperature ...