Lavoro, fare sistema per rilanciare il Sud Italia (Di lunedì 19 aprile 2021) fare sistema per sostenere il tessuto produttivo del Sud Italia. E’ stato questo il filo conduttore del webinar organizzato da Cfi-Cooperazione finanza impresa e associazione Merita, che ha visto la partecipazione di importanti attori impegnati per costruire un nuovo futuro per il Mezzogiorno. Un convegno e una tavola rotonda, coordinati dal presidente Mauro Frangi e dal presidente onorario di Merita, Claudio De Vincenti, che hanno messo a confronto, con proposte concrete, il prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Massafra, segretario confederale Cgil, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud, Camillo De Berardinis, Amministratore delegato di Cfi, Giampiero Castano, senior advisor relazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021)per sostenere il tessuto produttivo del Sud. E’ stato questo il filo conduttore del webinar organizzato da Cfi-Cooperazione finanza impresa e associazione Merita, che ha visto la partecipazione di importanti attori impegnati per costruire un nuovo futuro per il Mezzogiorno. Un convegno e una tavola rotonda, coordinati dal presidente Mauro Frangi e dal presidente onorario di Merita, Claudio De Vincenti, che hanno messo a confronto, con proposte concrete, il prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Giuseppe Massafra, segretario confederale Cgil, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione per il Sud, Camillo De Berardinis, Amministratore delegato di Cfi, Giampiero Castano, senior advisor relazioni ...

Advertising

CottarelliCPI : Al tribunale del lavoro di Milano la durata media dei processi è scesa in pochi anni da 12 a 4 mesi. Senza aiuti o… - borghi_claudio : @SaverioDiGiulio @AlbertoBagnai @GuidoCrosetto @LegaSalvini No, non ha letto le agenzie? Ero in commissione sanità… - AzzolinaLucia : Il Governo è al lavoro sullo scostamento di bilancio per dare nuovi ristori alle categorie danneggiate dalle chiusu… - SassiLive : “SI PUÒ FARE – GIOVANI PER LE COMUNITÀ LOCALI”, PUBBLICATO ELENCO PRIMI 67 PROGETTI CHE SARANNO SOSTENUTI - zorzando6 : RT @veneredirimmel_: Quindi, è l'ora delle confessioni, tutti gli etero che stamattina hanno osato fare illazioni sulla questione biglietti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro fare Il Superbonus 110% si riduce, lo sconto diventa del 75% ...una semplificazione del Superbonus 110% C'è da dire che l'obiettivo di questa manovra è anche fare ... La realizzazione anche di un solo lavoro trainante dà diritto ad effettuare a costo zero i lavori ...

Spider - Man: No Way Home, Alfred Molina nel film Ma poi mi sono ricordato che sono i tentacoli a fare tutto il lavoro".

Lavoro, fare sistema per rilanciare il Sud Italia Il Tempo Orietta, antidiva della musica: «Covid e festival: che anno» Dire che è la vincitrice morale dell’ultimo Sanremo non è così azzardato. Basta fare un po’ di zapping in tv per rendersene conto. Orietta Berti impazza da una trasmissione all’altra. Canzoni, duetti, ...

Quelle sedie vuote nell'attesa di tornare a vivere Alle Fonderie Limone di Moncalieri sono in corso le prove di "Le sedie" di Eugène Ionesco, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Parlano il regista,Valerio Binasco e la pro ...

...una semplificazione del Superbonus 110% C'è da dire che l'obiettivo di questa manovra è anche... La realizzazione anche di un solotrainante dà diritto ad effettuare a costo zero i lavori ...Ma poi mi sono ricordato che sono i tentacoli atutto il".Dire che è la vincitrice morale dell’ultimo Sanremo non è così azzardato. Basta fare un po’ di zapping in tv per rendersene conto. Orietta Berti impazza da una trasmissione all’altra. Canzoni, duetti, ...Alle Fonderie Limone di Moncalieri sono in corso le prove di "Le sedie" di Eugène Ionesco, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. Parlano il regista,Valerio Binasco e la pro ...