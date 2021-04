La Super League è l' inevitabile scivolamento delle nostre vite dal reale all' immaginario

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lalega non mi entusiasma ma nemmeno mi preoccupa. Il calcio vive da cent’anni di scissioni e ricomponimenti – il rifiuto inglese di partecipare ai Mondiali, i due scudetti paralleli del 1922, la Coppa Intercontinentale disputata con regolarità ma non riconosciuta ufficialmente – quindi, sotto i titoloni della cronaca, si nasconde l’ordinaria amministrazione della storia. A guardare lalega mi annoierò perché penso sia un’evoluzione: non tanto per i soldi, ché le attuali competizioni non mi sembrano francescane, quanto per la proiezione di sé che il calcio ha offerto nell’ultimo trentennio. Grossomodo dall’epoca di Blatter e Johansson il costante obiettivo del calcio è stato di assecondare la più sfrenata fantasia dei tifosi. Alcuni provvedimenti sono andati a buon fine: assegnare più punti alle vittorie, creare ...