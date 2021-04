La pubblica amministrazione è pronta per il Recovery plan? (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Alla vigilia dell'attuazione del Pnrr è sempre più centrale il dibattito su come mettere realmente in cantiere i progetti che compongono il piano. Ne abbiamo parlato con Marco Carlomagno, segretario generale di FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, che ha organizzato un evento digital per fare una ricognizione su sfide e prospettive della pubblica amministrazione, e che ha visto anche gli interventi del Ministro Renato Brunetta e del presidente dell'INPS, Pasquale Tridico. In che senso la PA è strategica nell'attuazione del PNRR? La pubblica amministrazione, in un paese democratico, è garanzia di rispetto delle regole, di convivenza democratica, di sicurezza, di istruzione, formazione e ricerca scientifica, di fruizione e conservazione di beni storici e culturali, di servizi sociali e ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Alla vigilia dell'attuazione del Pnrr è sempre più centrale il dibattito su come mettere realmente in cantiere i progetti che compongono il piano. Ne abbiamo parlato con Marco Carlomagno, segretario generale di FLP, la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, che ha organizzato un evento digital per fare una ricognizione su sfide e prospettive della, e che ha visto anche gli interventi del Ministro Renato Brunetta e del presidente dell'INPS, Pasquale Tridico. In che senso la PA è strategica nell'attuazione del PNRR? La, in un paese democratico, è garanzia di rispetto delle regole, di convivenza democratica, di sicurezza, di istruzione, formazione e ricerca scientifica, di fruizione e conservazione di beni storici e culturali, di servizi sociali e ...

