Klopp: «Superlega? Sia i io sia i giocatori lo abbiamo saputo ieri. Capisco i tifosi» (Di lunedì 19 aprile 2021) Jürgen Klopp ha parlato alla BBC alla vigilia della partita di Premier League contro il Leeds. Ha detto che sia lui sia i suoi giocatori hanno appreso solo ieri della nascita della Superlega europea nonostante il Liverpool ne faccia parte. «I miei sentimenti e la mia opinione non sono cambiati. L’ho scoperto ieri. I tifosi non sono favorevoli e posso capirlo, né io né i giocatori siamo stati consultati. Non lo sapevamo, dobbiamo aspettare per vedere come si sviluppa». «Non Capisco esattamente perché i 12 club lo abbiano fatto. So che alcune cose cambieranno con il calcio in futuro. Alcune cose devono cambiare nel calcio, questo è sicuro». «Ho 53 anni. Da quando sono nel calcio professionistico, la Champions League c’è sempre stata. Il mio obiettivo era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Jürgenha parlato alla BBC alla vigilia della partita di Premier League contro il Leeds. Ha detto che sia lui sia i suoihanno appreso solodella nascita dellaeuropea nonostante il Liverpool ne faccia parte. «I miei sentimenti e la mia opinione non sono cambiati. L’ho scoperto. Inon sono favorevoli e posso capirlo, né io né isiamo stati consultati. Non lo sapevamo, dobbiamo aspettare per vedere come si sviluppa». «Nonesattamente perché i 12 club lo abbiano fatto. So che alcune cose cambieranno con il calcio in futuro. Alcune cose devono cambiare nel calcio, questo è sicuro». «Ho 53 anni. Da quando sono nel calcio professionistico, la Champions League c’è sempre stata. Il mio obiettivo era ...

