José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham (Di lunedì 19 aprile 2021) Poche ore dopo l'annuncio della partecipazione alla Superlega, il Tottenham ha preso un'altra importantissima decisione: l'esonero di José Mourinho. La notizia è stata riportata da diversi organi di stampa inglesi, dal Telegraph a The Athletic, passando per Sky Sports. La squadra sarà affidata all'allenatore dell'Under 23 fino a fine stagione. Dopo esattamente un anno e mezzo, si chiude dunque l'esperienza del portoghese sulla panchina degli Spurs, in cui non è riuscito a conquistare nessun trofeo. Il prossimo 25 aprile il Tottenham dovrà giocare la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. L'articolo ilNapolista.

