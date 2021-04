Il Superbonus 110% delude le aspettative | troppa la burocrazia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il, è una delle misure su cui si puntava maggiormente per rilanciare il settore delle costruzioni in Italia. Ad ottobre 2020 sembrava che potesse influire positivamente sul mercato italiano. Ad oggi pare che siano stati utilizzati meno del 5% delle risorse stanziate. Di conseguenza al governo si ipotizzano modifiche importanti., cosa sta succedendo Ilè stato approvato con il dl Rilancio entrato in vigore a maggio 2020 e poi confermato con la legge di Bilancio 2021. Consente di ristrutturare la propria abitazione usufruendo di considerevoli agevolazioni fiscali. Tuttavia dei quasi 19 miliardi stanziati ne sono stati utilizzati solo 670 milioni. Questi dati, non certo incoraggianti, testimoniano come qualcosa nella realizzazione del ...