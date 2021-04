Il sondaggio politico di lunedì 19 aprile 2021

Advertising

VoltItalia : RT @AndShehu: ???? ?????????????????? ???????????????????? La Germania è scossa oggi da un terremoto politico di proporzioni storiche. La decisione della CDU d… - AndShehu : ???? ?????????????????? ???????????????????? La Germania è scossa oggi da un terremoto politico di proporzioni storiche. La decisione d… - Scenaripolitici : Per Tecnè, quadro politico invariato - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research - swg_research : RT @TgLa7: Le intenzioni di voto degli italiani secondo @swg_research -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

TG La7

... intanto, va all'attacco sui numeri forniti da Pagnoncelli: "Ilelettorale commissionato ... In questo affondo delforzista, emerge la teoria sul peso del committente, che sostiene che ...Di solito un- elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di ...Non ci sono ancora state candidature ufficiali per le primarie, ma si suppone che si faranno avanti gli esponenti del PD che avevano detto di volerci provare nei mesi scorsi, dall’ex ministro dell’Eco ...Dopo Eumetra che dava in vantaggio l’ex sindaco, una rilevazione Ipsos dà vincente l’attuale primo cittadino di Milano. Salvini: decideremo a maggio ...