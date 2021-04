Il Principe Harry torna già a casa da Meghan Markle e Archie (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Principe Harry, occhi lucidi e postazione solitaria, durante i funerali del nonno Principe Filippo, nella stessa Cappella di St George dove il 19 maggio 2018 ha sposato Meghan Markle. Foto Getty Il dubbio c’era. Che il Principe Harry si fermasse in Inghilterra ancora qualche giorno. Anche solo al Frogmore Cottage. Invece a quanto pare è già in volo per la California. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il fratello di William, tornerà in giornata a Montecito. Dalla moglie Meghan Markle, Archie e la bambina in arrivo. Alla fine della cerimonia funebre, William ed Harry hanno iniziato a chiacchierare e Kate ha fatto ciò che avrebbe fatto Filippo. Si è spostata un passo indietro per permettere ... Leggi su amica (Di lunedì 19 aprile 2021) Il, occhi lucidi e postazione solitaria, durante i funerali del nonnoFilippo, nella stessa Cappella di St George dove il 19 maggio 2018 ha sposato. Foto Getty Il dubbio c’era. Che ilsi fermasse in Inghilterra ancora qualche giorno. Anche solo al Frogmore Cottage. Invece a quanto pare è già in volo per la California. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il fratello di William, tornerà in giornata a Montecito. Dalla mogliee la bambina in arrivo. Alla fine della cerimonia funebre, William edhanno iniziato a chiacchierare e Kate ha fatto ciò che avrebbe fatto Filippo. Si è spostata un passo indietro per permettere ...

