Gemelli siamesi nascono attaccati per la testa: si studia una delicata operazione chirurgica

Verranno trasferiti in un centro ospedaliero specializzato i due Gemelli yemeniti siamesi nati 'fusi' per la testa. Si spera di riuscire a separarli Un intero Paese è con il fiato sospeso per le sorti di due Gemellini siamesi nati uniti per la testa e che finalmente verranno trasferiti in una struttura medica altamente specializzata per

Discussioni, risate e pizze insieme. Il mio amico Luca Attanasio pensatore geniale Lavorando in team con un collega di studi entrato alla Farnesina nel suo stesso concorso, il siracusano Marco Midolo ("siete come gemelli siamesi uniti per la calotta cranica", gli dicevo), ...

