Freccia Vallone 2021 | il percorso ai raggi X Il Muro di Huy svetta sulla seconda delle tre classiche delle Ardenne

(Di lunedì 19 aprile 2021) La, in programma questo mercoledì, si svolgerà lungo un tracciato di 194 chilometri che prevede la partenza a Charleroi e l’arrivo in vetta aldi Huy (1,3 km al 10,2%). L’iconica erta è ormai sede del traguardo dellatredal 1985. I primi 122 chilometri della manifestazione saranno in linea, mentre gli ultimi 70 si snoderanno all’interno di un circuito assai aspro. La prima asperità della gara sarà la Cote d’Yvoir (2,1 km al 6%), la quale verrà affrontata dopo 51 chilometri dal via. La corsa, successivamente, proseguirà senza grossi sussulti fino al chilometro 85, ove inizierà un tratto di quindicimila metri al cui interno sono presenti ...

Advertising

CentotrentunoC : Ciclismo | Fabio #Aru svela i prossimi obiettivi e conferma la sua assenza al #Giroditalia #Giro104 - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Niente pubblico sul Muro di Huy #FlecheWallonne Con la strada completamente bloccata, l'accesso sarà limitato anche ai… - SpazioCiclismo : Niente pubblico sul Muro di Huy #FlecheWallonne Con la strada completamente bloccata, l'accesso sarà limitato anch… - Piergiulio58 : RT @bicitv: La Freccia Vallone richiama i suoi protagonisti per la nuova sfida al Mur-de-Huy - bicitv : La Freccia Vallone richiama i suoi protagonisti per la nuova sfida al Mur-de-Huy -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia Vallone

OA Sport

Mercoledì il corridore di Corneliano parteciperà alla, corsa di 193 chilometri da Charleroi a Huy e domenica sarà al via della Liegi - Bastogne - Liegi. Sulle strade del Belgio gli ...Tosh van der Sande +2: percorso e favoriti 12/04/2021 A 14:00 10 in fuga Amstel tutto in circuito con Geulhemmerberg (600 metri al 5,1%, picco all 8,2%), Bemelerberg (...«Non riesco a crederci, ma hanno detto di sì - aveva detto Van Aert prima della premiazione -, Thomas era davvero vicino a me. Da favorito Wout Van Aert ha vinto l’Amstel Gold Race, la corsa di casa d ...Dopo l'Amstel Race, la primavera delle classiche del Nord prosegue il suo lungo cammino tra le Ardenne con il classico appuntamento infrasettimanale, di mercoledì 21 aprile, dedicato alla Freccia Vall ...