Fitbit Luxe: design e funzionalità per il tracker definitivo (Di lunedì 19 aprile 2021) Fitbit Luxe è il nuovo tracker dell’azienda: design elegante, moderno, comodo e versatile, abbinabile con un’ampia gamma di accessori tra cui i nuovi cinturini firmati dal brand di gioielleria gorjana Fitbit ha presentato oggi Fitbit Luxe, un nuovo tracker alla moda per fitness e benessere ideato per aiutare a condurre una vita più sana e per concentrarsi sul proprio benessere olistico. Luxe rappresenta un vero e proprio alleato che motiva e offre il supporto di cui si può avere bisogno per prendersi cura della propria salute, tra cui strumenti per la gestione dello stress e funzioni per il monitoraggio automatico di sonno e attività: tutto in un tracker dall’aspetto moderno e versatile. Inoltre, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 aprile 2021)è il nuovodell’azienda:elegante, moderno, comodo e versatile, abbinabile con un’ampia gamma di accessori tra cui i nuovi cinturini firmati dal brand di gioielleria gorjanaha presentato oggi, un nuovoalla moda per fitness e benessere ideato per aiutare a condurre una vita più sana e per concentrarsi sul proprio benessere olistico.rappresenta un vero e proprio alleato che motiva e offre il supporto di cui si può avere bisogno per prendersi cura della propria salute, tra cui strumenti per la gestione dello stress e funzioni per il monitoraggio automatico di sonno e attività: tutto in undall’aspetto moderno e versatile. Inoltre, ...

Advertising

tuttoteKit : Fitbit Luxe: design e funzionalità per il tracker definitivo #tuttotek - gigibeltrame : Fitbit Luxe è qui: caratteristiche e prezzo della smartband che si crede un gioiello #digilosofia… - HDblog : Fitbit Luxe è qui: caratteristiche e prezzo della smartband che si crede un gioiello - notebookitalia : Fitbit Luxe è disponibile in Italia in preordine al prezzo di 149.99 euro, con un'ampia gamma di accessori tra cui… - CF22092013 : RT @CeotechI: Fitbit ha presentato oggi Fitbit Luxe... - #fitbit #fitbitluxe #fitbitsense #sense #fitbitversa3 #versa3 #googlewatch #wearos… -