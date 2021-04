Earthblade | dagli autori del premiato Celeste arriva un nuovo gioco 2D | primo teaser – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 19 aprile 2021)è ilin 2D deglidell’ottimo e, cosa che ci fa già attendere il titolo con grande curiosità..è stato annunciato in queste ore e si tratta delin sviluppo presso Extremely OK Games, ovvero glidell’ottimo e, che si mostra in unvideostudiato solo per mostrare qualcosa dell’atmosfera. È ancora presto per conoscere nel dettaglio il, ma glihanno comunque voluto pubblicare in tanto un “vibe reveal” per, visibile nel video allegato al tweet qui sotto, che consigliamo di vedere ...