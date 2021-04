“È solo un bambino”. Pierpaolo Pretelli, è successo tutto dopo l’ospitata in tv da Barbara D’Urso (Di lunedì 19 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato ospite del salotto di Domenica Live nella puntata del 18 aprile e con lui è arrivato un ospite speciale, il figlio Leonardo, 4 anni il prossimo luglio, frutto d’amore avuto dalla modella cubana Ariadna Romero. I due oggi non sono più una coppia ma sono in ottimi rapporti e crescono il bimbo con affetto, dandosi reciproco aiuto, come dimostrato anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Ariadna è arrivata fuori dalla casa per sostenere l’ex compagno e padre del figlio Leonardo Nel corso dell’intervista nel talk condotto da Barbara D’Urso Pretelli è giunto in studio si è seduto su un divanetto con Leo e la padrona di casa Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021), ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato ospite del salotto di Domenica Live nella puntata del 18 aprile e con lui è arrivato un ospite speciale, il figlio Leonardo, 4 anni il prossimo luglio, frutto d’amore avuto dalla modella cubana Ariadna Romero. I due oggi non sono più una coppia ma sono in ottimi rapporti e crescono il bimbo con affetto, dandosi reciproco aiuto, come dimostrato anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando Ariadna è arrivata fuori dalla casa per sostenere l’ex compagno e padre del figlio Leonardo Nel corso dell’intervista nel talk condotto daè giunto in studio si è seduto su un divanetto con Leo e la padrona di casa...

