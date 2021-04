“Due bambini positivi”: altri casi di contagio comunicati dai sindaci (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate (Sa) – Due bambini tra i sette nuovi ‘positivi’ a Castellabate. Lo rende noto il sindaco Luisa Maiuri: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato 7 casi positivi appartenenti a tre nuclei familiari diversi. Tutte le persone in questione hanno avuto contatti con casi precedenti e tutti sono già in isolamento da giorni. Purtroppo sono coinvolti due minori, tra l’altro frequentanti la scuola primaria del plesso di S.Maria. Per una classe, in particolare, ho sollecitato la Dirigente a disporre la DaD in attesa di disposizioni da parte dell’Asl. Per quanto riguarda il minore frequentante l’altra classe è stato accertato che il bambino ha frequentato la scuola fino a venerdì 9 aprile, che il contatto con i casi risultati poi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellabate (Sa) – Duetra i sette nuovi ‘’ a Castellabate. Lo rende noto il sindaco Luisa Maiuri: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato 7appartenenti a tre nuclei familiari diversi. Tutte le persone in questione hanno avuto contatti conprecedenti e tutti sono già in isolamento da giorni. Purtroppo sono coinvolti due minori, tra l’altro frequentanti la scuola primaria del plesso di S.Maria. Per una classe, in particolare, ho sollecitato la Dirigente a disporre la DaD in attesa di disposizioni da parte dell’Asl. Per quanto riguarda il minore frequentante l’altra classe è stato accertato che il bambino ha frequentato la scuola fino a venerdì 9 aprile, che il contatto con irisultati poi ...

