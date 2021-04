Divi & serie tv | tanti auguri a James Franco

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021)Edward, nato a Palo Alto, California, nel 1978, compie oggi 41 anni. Attore, regista e sceneggiatore statunitense molto popolare e stimato, in carriera si è aggiudicato sino ad orassimi premi, così come altrettante sono state le nomination ricevute. Le nomination diTra le più impornomination disi ricordano: una nomination all’Oscar nel 2011 come “Miglior attore protagonista” per 127 ore, l’Emmy vinto nel 2002 come “Miglior attore in unao minitelevisiva” perDean – La storia vera, 2 Golden Globes vinti nel 2002 come “Miglior attore in unao minitelevisiva” per ...