Dal 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “LIBERTAD” | brano di debutto di IBLA

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 9in” (Isola degli Artisti),didigià presente su tutte le piattaforme di streaming. “” è ilcon cuicanta e racconta la storia di un amore malato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui è necessario uscire per sentirsi nuovamente liberi e consapevoli di se stessi e di ciò che si desidera realmente. Spiega l’artista a proposito del pezzo: «L’amore per me è un sentimento meraviglioso che dovrebbe sempre aggiungere, mai togliere. Il segreto più grande di un amore sano, secondo me, è davvero amare prima se stessi, senza andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più ...

Advertising

ItalyMFA : #COVID19 | ??Ordinanza Min. Salute ??Sono state aggiornate le misure che regolano l`ingresso in Italia da Paesi terzi… - DiMarzio : Ufficiale: #Mourinho esonerato dal #Tottenham - repubblica : Tutti a scuola dal 26 aprile, sindacati duri col governo: 'L'esecutivo ci ripensi, prima il vaccino a tutti i prof' - moneyforall4 : @Bitpanda_IT QUANDO ESCONO LE AZIONI FRAZIONARIE TANTO ATTESE? DOVEVANO USCIRE AD APRILE...SIAMO A FINE APRILE E AN… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Riaperture, dal 26 aprile torna la fascia gialla ?e la libertà di spostarsi fra le Regioni. Ecco come -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile

Di certo, il 21non ci saranno per celebrare il genetliaco di Elisabetta le tradizionali ... secondo un noto tabloid, avrebbe ritardato il suo ritorno dalla moglie Meghan Markle efiglio ...... dietro i quali si nasconde la curiosità per un passato apparentemente distantepresente, ma ... IL CORPO DI CRISTO (in onda il 22alle 21.15) Le reliquie per eccellenza, quelle del Cristo e ...Ingenuity, il piccolo elicottero della NASA, ha sorvolato per qualche secondo Marte: non era mai successo prima nella storia ...Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Operiamo guardando i dati alla giornata, con il cuore vorremmo essere zona gialla e con la ragione vogliamo aspettare il dato numerico, certamente guardiamo tutti alla ...