Covid, Netanyahu: 'Accordo con Pfizer per milioni di dosi di vaccino' (Di lunedì 19 aprile 2021) Israele ha firmato con Pfizer - BioNTech un Accordo per l'acquisto di milioni di dosi di vaccino per il 2022. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netnayhu, aggiungendo che è stata inoltre concordata

Ultime Notizie dalla rete : Covid Netanyahu Netanyahu, accordo con Pfizer per milioni dosi nel 2022 Netanyahu ha quindi auspicato di poter presto raggiungere un accordo anche con Moderna. "Israele - ha sottolineato il premier - continuerà a guidare la lotta mondiale contro il Covid. Non ci saranno ...

