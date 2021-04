Covid, Crisanti: “con alti livelli di trasmissione, è un azzardo biologico, non mi vaccino” (Di lunedì 19 aprile 2021) Alessandro Nunziati Crisanti: “non mi vaccino con alti livelli di trasmissione, è un azzardo biologico“. Secondo l’esperto, “in questo modo si dà al virus l’opportunità di mutare. Bisogna adottare il modello inglese, che ha accelerato con la campagna vaccinale quando i contatti tra i cittadini erano ridotti”. Per quel che riguarda invece i vaccini, quelli a “vettore virale si basano tutti sullo stesso principio, quindi avranno gli stessi effetti collaterali“. Inoltre, “non riescono ad essere aggiornati per proteggere dalle varianti. Se il virus non variasse andrebbero benissimo“. Secondo Crisanti, dunque, “questi vaccini al terzo, quarto richiamo diminuiscono di efficacia“. Covid, Crisanti contro le riaperture: ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 aprile 2021) Alessandro Nunziati: “non micondi, è un“. Secondo l’esperto, “in questo modo si dà al virus l’opportunità di mutare. Bisogna adottare il modello inglese, che ha accelerato con la campagna vaccinale quando i contatti tra i cittadini erano ridotti”. Per quel che riguarda invece i vaccini, quelli a “vettore virale si basano tutti sullo stesso principio, quindi avranno gli stessi effetti collaterali“. Inoltre, “non riescono ad essere aggiornati per proteggere dalle varianti. Se il virus non variasse andrebbero benissimo“. Secondo, dunque, “questi vaccini al terzo, quarto richiamo diminuiscono di efficacia“.contro le riaperture: ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti: riaperture ad aprile stupidaggine epocale #covid - Open_gol : «Siamo un Paese ostaggio di un gruppo di pressione che fa prevalere gli interessi di parte rispetto alla sanità pub… - Notiziedi_it : Covid, Crisanti avverte: “Per le riaperture non ci sono i numeri” - ladyonorato : RT @LaVeritaWeb: L'ultima battaglia progressista: confermare l'assurdo coprifuoco alle 22. Si discute sul testo della legge: in campo i vir… - MenegazziMarina : RT @LaVeritaWeb: L'ultima battaglia progressista: confermare l'assurdo coprifuoco alle 22. Si discute sul testo della legge: in campo i vir… -