Calcio | nasce la Superlega!

(Di lunedì 19 aprile 2021) di Redazione. L’Unione Europea. L’Unione monetaria. E adesso pure l’Unione della pedata! Dodici club europei dihanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire...

Advertising

repubblica : Nasce la SuperLega nella notte che cambia il calcio europeo. Ecco cosa rischiano i club 'ribelli' - MediasetTgcom24 : Calcio, nasce la Super League: tra i club fondatori Inter, Juve e Milan #SuperLeague - fanpage : #SuperLega, è ufficiale: nasce il nuovo calcio, l'annuncio dei club coinvolti - Skysurfer72 : RT @Adnkronos: Nasce la #SuperLeague che spacca il calcio europeo. La #Uefa minaccia sanzioni. - MClapton62 : ADDIO CALCIO E ADDIO CHAMPIONS! -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio nasce

Anche se nei prossimi giorni si parlerà sempre meno di risultati, vista la notizia shock della Super League: un antipasto di quanto accadrà in futuro, quando ilsi spaccherà in due, segnando ...ROMA - Dopo un susseguirsi di voci e reazioni, ecco l'ufficialità:la Superlega. "Dodici prestigiosi club europei dihanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, ...Calcio 12 tra le squadre europee più ricche decidono di dare avvio alla Superlega. Tra le italiane: Inter, Milan e Juventus. Muro di sbarramento dell'Uefa. Sul piatto 10 miliardi di Euro. Oggi riunion ...L'annuncio di 12 club europei sulla nuova competizione divide. La Fifa: «Non rispetta i nostri principi di inclusività» ...