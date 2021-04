Calcio | la scommessa di Jp Morgan | 4 miliardi di investimenti per dare vita alla Super Lega

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sarà la multinazionale americana Jpa finanziare il progetto delladeleuropeo. A confermarlo è lo stesso portavoce della società finanziaria dopo che nella notte dodici club europei, tra cui Milan, Inter e Juventus, hanno raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica. Secondo Bloomberg, Jpè pronta a fare un investimento iniziale di circa 3,5di euro. Una cifra che dovrebbe arrivare successivamente a 4. I 12 club fondatori avrebbero inoltre firmato un contratto vincolante che li impegna ad aderireper un numero non specificato di anni. Sarebbe stato proprio questo vincolo una delle richieste fatte da Jp...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Se davvero si farà la Superlega smetterò di tifare per il Milan e comincerò a tifare per il Bologna". E' la provocazione del regista Pupi Avati che, interpellato dall'AdnK ...