BVB e Bayern Monaco dicono no alla Super League (Di lunedì 19 aprile 2021) . Nonostante le voci che volevano i due storici club tedeschi entrare nella nuova competizione alla fine è arrivata una secca smentita da parte dei club.I due club dunque non faranno parte della Super League. Anzi, hanno ribadito la loro intenzione di rimanere in ECA e di lavorare per portare avanti i discorsi relativi alla nuova formula della UEFA Champions League. Tuttavia ciò non basterà per fermare l’incredibile macchina ormai partita. Il progetto Super League andrà avanti per la sua strada. Un cambiamento epocale destinato a sconvolgere il calcio che abbiamo imparato a conoscere. Al momento le squadre che hanno dato vita al progetto Super League sono: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Manchester ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) . Nonostante le voci che volevano i due storici club tedeschi entrare nella nuova competizionefine è arrivata una secca smentita da parte dei club.I due club dunque non faranno parte della. Anzi, hanno ribadito la loro intenzione di rimanere in ECA e di lavorare per portare avanti i discorsi relativinuova formula della UEFA Champions. Tuttavia ciò non basterà per fermare l’incredibile macchina ormai partita. Il progettoandrà avanti per la sua strada. Un cambiamento epocale destinato a sconvolgere il calcio che abbiamo imparato a conoscere. Al momento le squadre che hanno dato vita al progettosono: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Manchester ...

