Boccia | tra l’amore con Nunzia De Girolamo e l’incontro con Berlusconi

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex Ministro Francesco Boccia racconta l'inizio della storia d'amore con De Girolamo L'ex Ministro agli Affari regionali Francesco Boccia ha raccontato l'inizio della storia d'amore con Nunzia De Girolamo. Se adesso i due hanno intrapreso strade lavorative diverse (lui è rimasto in politica mentre lei conduce un programma su Rai Uno in seconda serata), l'incontro è avvenuto tra le sedie della Camera dei Deputati. «All'inizio del 2009, all'università Federico II di Napoli. Il mio amico Tommaso Pellegrino, ex parlamentare dei Verdi, aveva organizzato un convegno sul caos spazzatura» ha dichiarato Francesco Boccia che da sempre milita a sinistra mentre all'epoca Nunzia De Girolamo ...

