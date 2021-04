Alta tensione in assemblea Serie A | chieste le dimissioni di Marotta da consigliere Figc

(Di lunedì 19 aprile 2021)nell’di LegaA tra Preziosi, Ferrero e Cairo da un lato e Agnelli edall’altro. I presidenti di Genoa, Sampdoria e Torino hanno accusato duramente il patron della Juventus e l’amministratore delegato dell’Inter per aver sabotato la trattativa con i fondi. A, scrive Nicolò Schira su Twitter, è stato chiesto di dimettersi dadellanella Lega di #A. Nel mirino Andrea #Agnelli e Beppe #. Il presidente della #Juventus è stato attaccato da Preziosi, Ferrero e Cairo per aver sabotato la trattativa con i fondi, mentre all’ad dell’#Inter é stato chiesto di dimettersi da...

Advertising

b1anconeri : RT @NicoSchira: Alta tensione nella Lega di #SerieA. Nel mirino Andrea #Agnelli e Beppe #Marotta. Il presidente della #Juventus è stato att… - aleparosamp1946 : RT @NicoSchira: Alta tensione nella Lega di #SerieA. Nel mirino Andrea #Agnelli e Beppe #Marotta. Il presidente della #Juventus è stato att… - Ste_Gualdoni : RT @NicoSchira: Alta tensione nella Lega di #SerieA. Nel mirino Andrea #Agnelli e Beppe #Marotta. Il presidente della #Juventus è stato att… - AlexJuventina34 : RT @NicoSchira: Alta tensione nella Lega di #SerieA. Nel mirino Andrea #Agnelli e Beppe #Marotta. Il presidente della #Juventus è stato att… - napolista : Alta tensione in assemblea #SerieA, chieste le dimissioni di #Marotta da consigliere #Figc Preziosi, Ferrero e Cair… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione

MIRYEA STABILE "BIMBA SENZA PAPA'"/ Lui: "sono orgoglioso di te, cuore enorme" Laperò èsempre a causa del cibo. Miryea e Vera infatti, dopo la prova ricompensa possono godersi il loro ...TRENTO . Attimi diieri per il ' falso attacco ' di un orso : si è concluso solo con uno spavento per fortuna ... Avendolo chiamato a voce, con ogni probabilità l'uomo ha ...Il Genoa sfida il Benevento nello scontro salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.L'Ue, con l'Alto commissario Borrell avverte: è il più ampio dispiegamento di truppe di sempre, «situazine inaccettabile». Ieri al Regina Coeli la preghiera del Papa: servono gesti di riconcilia ...