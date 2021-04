Zona Champions: il Napoli guadagna un punto sulla Juve, ci teniamo solo questo (Di domenica 18 aprile 2021) Vincere con l’Inter non era facile ma il Napoli è andato a sbattere ripetutamente sul muro alzato da Antonio Conte. Napoli-Inter finisce 1-1 ma gli azzurri per lunghi tratti di gioco sono apparsi senza idee, quasi come se non avessero nessuna soluzione per superare quel muro di maglia bianche fatto dalla squadra di Conte. Certo gli azzurri hanno preso una traversa con Politano e quel tiro di Demme poteva essere più pericoloso, ma quella con l’Inter restava una partita da vincere. Nell’economia della corsa Champions il Napoli guadagna un punto sulla Juve, ma ne perde due sull’Atalanta e dal Milan e questa potrebbe non essere una buona notizia. Inoltre la Lazio, avversaria giovedì del Napoli, si è portata a meno due proprio dalla squadra ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) Vincere con l’Inter non era facile ma ilè andato a sbattere ripetutamente sul muro alzato da Antonio Conte.-Inter finisce 1-1 ma gli azzurri per lunghi tratti di gioco sono apparsi senza idee, quasi come se non avessero nessuna soluzione per superare quel muro di maglia bianche fatto dalla squadra di Conte. Certo gli azzurri hanno preso una traversa con Politano e quel tiro di Demme poteva essere più pericoloso, ma quella con l’Inter restava una partita da vincere. Nell’economia della corsailun, ma ne perde due sull’Atalanta e dal Milan e questa potrebbe non essere una buona notizia. Inoltre la Lazio, avversaria giovedì del, si è portata a meno due proprio dalla squadra ...

