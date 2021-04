Via Stibbert, incidente in monopattino: senza casco batte la testa, donna ricoverata in gravi condizioni (Di domenica 18 aprile 2021) Viabilità, casco obbligatorio sul monopattino: Tar boccia il Comune di Firenze 8 febbraio 2021 monopattino e obbligo di casco per maggiorenni: scattano le prime multe 5 febbraio 2021 Colpita sulle ... Leggi su firenzetoday (Di domenica 18 aprile 2021) Viabilità,obbligatorio sul: Tar boccia il Comune di Firenze 8 febbraio 2021e obbligo diper maggiorenni: scattano le prime multe 5 febbraio 2021 Colpita sulle ...

Advertising

infoitinterno : Via Stibbert, incidente in monopattino: senza casco batte la testa, donna ricoverata in gravi condizioni - SimonVannini : @Lorenzo64 La probabilità di ruzzolare per via Stibbert usando un monopattino è leggermente più alta rispetto all'u… - SimonVannini : Percorrendo Via Stibbert in discesa. ......... I monopattini vanno bene per i bambini ai giardinetti, e basta. - Agendadonne : E' morta Kirsten Aschengreen Piacenti, ex direttrice del museo Stibbert di Firenze - FEMsrl : E' morta Kirsten Aschengreen Piacenti, ex direttrice del museo Stibbert di Firenze -