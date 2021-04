Toti contro Draghi: il covid non è mica un vampiro che arriva con il buio! (Di domenica 18 aprile 2021) “Alcune cose ancora non tornano”. Lo scrive su facebook il governatore ligure Giovani Toti. “In zona gialla nei ristoranti già prima si mangiava anche all’interno e nei bar era consentito il servizio al bancone, purché debitamente distanziato. Bene aggiungere tavoli all’esterno, con regole anche di minor rigore. Ma se già prima, senza vaccini, in zona gialla si poteva stare all’interno, dobbiamo poterlo fare anche ora, quando riapriremo”. Il leader di Cambiamo! si scaglia contro il premier Draghi sulla scelta di mantenere il coprifuoco. “Se apriamo i ristoranti la sera, non può restare il divieto di movimento dopo le 22! mica siamo in un Paese nordico dove la gente mangia alle 18 o alle 19, da noi si va a cena alle 20.30 o alle 21. Non vedo francamente il bisogno di fare ingozzare gli avventori in pochi minuti per ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 aprile 2021) “Alcune cose ancora non tornano”. Lo scrive su facebook il governatore ligure Giovani. “In zona gialla nei ristoranti già prima si mangiava anche all’interno e nei bar era consentito il servizio al bancone, purché debitamente distanziato. Bene aggiungere tavoli all’esterno, con regole anche di minor rigore. Ma se già prima, senza vaccini, in zona gialla si poteva stare all’interno, dobbiamo poterlo fare anche ora, quando riapriremo”. Il leader di Cambiamo! si scagliail premiersulla scelta di mantenere il coprifuoco. “Se apriamo i ristoranti la sera, non può restare il divieto di movimento dopo le 22!siamo in un Paese nordico dove la gente mangia alle 18 o alle 19, da noi si va a cena alle 20.30 o alle 21. Non vedo francamente il bisogno di fare ingozzare gli avventori in pochi minuti per ...

