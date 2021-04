Superlega, format e regolamento: come funzionerebbe il torneo (Di domenica 18 aprile 2021) Se ne parlava nel 1998, si riaccese l’idea nel 2009 col ritorno di Florentino Perez a Madrid. Ma è nel 2021 che il progetto di Superlega sembra aver assunto quei tratti concreti tali da spaventare l’Uefa e le federazioni calcistiche nazionali. Ma cos’è la Superlega? Sono pochi i dettagli emersi ma in estrema sintesi si tratterebbe di una competizione esterna alla Uefa e slegata dai campionati nazionali e che coinvolgerebbe alcuni dei principali club europei. Si prevede, nel progetto originario secondo le indiscrezioni, un inizio nella stagione 2022-23. Nella ‘bozza’ iniziale si prevedeva la partecipazione di 20 squadre: quindici “fondatrici” fisse e cinque club concordati di stagione in stagione. Tra le ‘fondatrici’ risultano esserci Juventus, Inter e Milan mentre, secondo le indiscrezioni del 2018, tra i ‘cinque’ club in bilico figurerebbe la Roma. ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Se ne parlava nel 1998, si riaccese l’idea nel 2009 col ritorno di Florentino Perez a Madrid. Ma è nel 2021 che il progetto disembra aver assunto quei tratti concreti tali da spaventare l’Uefa e le federazioni calcistiche nazionali. Ma cos’è la? Sono pochi i dettagli emersi ma in estrema sintesi si tratterebbe di una competizione esterna alla Uefa e slegata dai campionati nazionali e che coinvolgerebbe alcuni dei principali club europei. Si prevede, nel progetto originario secondo le indiscrezioni, un inizio nella stagione 2022-23. Nella ‘bozza’ iniziale si prevedeva la partecipazione di 20 squadre: quindici “fondatrici” fisse e cinque club concordati di stagione in stagione. Tra le ‘fondatrici’ risultano esserci Juventus, Inter e Milan mentre, secondo le indiscrezioni del 2018, tra i ‘cinque’ club in bilico figurerebbe la Roma. ...

