Sanzione per chi non comunica i dati del conducente (Di domenica 18 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Ricorda la Cassazione che per comunicare i dati del conducente non si deve attendere la conclusione del procedimento di opposizione al verbale della violazione presupposta.

