Salvano i ragazzi più difficili e li convincono a studiare (Di domenica 18 aprile 2021) "Ero in una situazione "al limite". Pensavo, ho 14 anni, faccio un po' il "deficiente"; ma è l'età in cui poi rimani "segnato". La pazienza e la perserveranza dei docenti e degli educatori della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) "Ero in una situazione "al limite". Pensavo, ho 14 anni, faccio un po' il "deficiente"; ma è l'età in cui poi rimani "segnato". La pazienza e la perserveranza dei docenti e degli educatori della ...

Advertising

girldovelie1 : ragazzi adesso martina usa la tattica “culo in faccia la giuria così mi salvano” #Amici20 - FCannarozzo : RT @CrisciGloria: Brianza, gesto eroico di due ragazzi: salvano una cagnolina bassotta destinata a morire. Come adottarla. - biasostyle : RT @Rita27546: Salvano una cagnolina destinata a essere soppressa: il gesto eroico di due ragazzi brianzoli - MedurStella : RT @Rita27546: Salvano una cagnolina destinata a essere soppressa: il gesto eroico di due ragazzi brianzoli - Stefy19971966 : RT @CrisciGloria: Brianza, gesto eroico di due ragazzi: salvano una cagnolina bassotta destinata a morire. Come adottarla. -